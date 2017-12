Homi Milano gennaio 2018: date, novità e info della nuova edizione

E’ tutto pronto per la nuova edizione di Homi, il Salone degli Stili di Vita che si svolge tradizionalmente negli spazi di Fiera Milano. L’appuntamento è a gennaio 2018 con tante interessanti proposte che anticipano e raccontano stili e tendenze nei mondi della casa e del gioiello-accessorio moda. Quella che sta per aprirsi sarà un’edizione ricca di novità, grazie alle creazioni e ai prodotti delle aziende in mostra, rappresentate da società internazionali, ma molto più spesso da piccole realtà dotate di grandi potenzialità creative, in grado di realizzare pezzi unici ed esclusivi.

Homi Milano 2018 si terrà dal 26 al 29 gennaio e si presenterà, ancora una volta, come un appuntamento di riferimento per presentare i propri prodotti, grazie anche alle tante aree tematiche della manifestazione, pensate per valorizzare le molteplici tipicità produttive del design italiano ed internazionale. Il layout espositivo conferma infatti la presenza di numerose aree speciali ed eventi che offrono la possibilità di scoprire l’artigianato di qualità, le creazioni di designer emergenti, l’evoluzione dell’oggettistica e della decorazione di eccellenza e molto altro. L’edizione di gennaio pone poi un accento specifico sugli spazi dedicati al mondo della tavola e della cucina, con le proposte più interessanti per la prossima stagione: nel satellite fashion&jewels, invece, verranno proposti numerosi incontri formativi ma anche prodotti e creazioni tra le più affascinanti del settore.

Tra le tante attività ed iniziative promosse dal Salone degli Stili di Vita, segnaliamo che anche quest’anno si potrà prendere parte a Homi in Città, con iniziative pensate per raccontare le storie e i protagonisti di Homi anche al grande pubblico della metropoli. Per questa occasione, Il Salone degli Stili di vita presenterà la mostra “Conviviando, l’Arte della Tavola tra

passato e futuro” dedicata alle più affascinanti espressioni degli oggetti dedicati alla tavola, come meridiana degli stili nella storia.