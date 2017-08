Homi Milano 2017, settembre: date, programma e info sulla nuova edizione del Salone degli Stili di Vita

E’ tutto pronto per la nuova edizione di Homi Milano, il Salone degli Stili di Vita che verrà allestito a settembre negli spazi del polo fieristico di Rho Fiera Milano. Ma cosa aspettarsi da Homi 2017? Come sempre, grandi protagonisti della manifestazione saranno abitudini, gusti, tendenze e arte di vivere, temi che possono essere riassunti con le parole “stili di vita”. Ecco allora le date e tutte le info utili per visitare la fiera.

L’appuntamento con Homi Milano 2017 è dal 15 al 18 settembre 2017, presso Rho Fiera Milano. Come sempre, la manifestazione è raggiungibile sia in aereo e/o automobile, sia utilizzando i mezzi pubblici: in particolare, con la metropolitana è possibile arrivare ad Homi 2017 semplicemente scendendo alla fermata “Rho Fiera Milano” della Linea 1. Come si legge in una nota ufficiale, anche quest’anno Homi si conferma sempre all’avanguardia nel proporre un format unico e vincente, capace di raccontare il cambiamento e l‟evoluzione degli stili nonchè coniugando sapientemente elementi di tradizione e innovazione e offrendo numerosi spunti d’ispirazione e riflessione. Il percorso espositivo di Homi Milano 2017 sarà quindi anche in quest’edizione suddiviso in aree dedicate alla sperimentazione e ai focus su tendenze e abitudini: dalla tavola alle decorazioni passando per i tessuti e i complementi d’arredo, Homi offrirà ai visitatori un tour a 360 gradi delle ultime tendenze in fatto di stile.

Homi Milano 2017 si arricchirà però in questo settembre anche di due novità. Si tratta, in particolare, di due eventi speciali pensati per l’occasione: il primo – a cura di WGSN, Società leader a livello internazionale in ricerche e analisi di mercato – presenterà nuovi trends di settore mentre il secondo, realizzato in collaborazione con il POLIdesign di Milano , offrirà un focus su materiali e colori, all’interno dell’area HOMI Materials Culture, spazio che il Salone degli stili di vita dedica al tema della decorazione attraverso l‟utilizzo di materiali innovativi. Maggiori info e programma completo su www.homimilano.com.

In copertina: © Homi Milano – Courtesy of Homi Press Room – Flickr