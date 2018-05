HOMI, il Salone degli stili di vita di Fiera Milano organizza incontri in Sicilia e Sardegna

HOMI, il Salone degli stili di vita di Fiera Milano organizza incontri a Trapani, il 25 maggio 2018, e a Cagliari, il 28 maggio (i precedenti 3 a Roma, il 3 maggio,a Reggio Calabria, il 4 maggio, e a Lecce l’11 maggio). Road show in cui HOMI anticipa le novità dell’edizione di settembre (14-17 settembre 2018, da venerdì a lunedì) alla Fiera Milano Rho, che conferma la presenza di eventi, laboratori di innovazione, aree di ricerca e sperimentazione allestiti all’interno dei suoi padiglioni. Un’ampia offerta merceologica che va dalla tavola ai complementi e alle decorazioni per la casa, dai tessuti alle profumazioni per gli ambienti, dai bijoux-gioielli agli accessori moda, per bambino e idee regalo.

I road show si rivolgono a tutto il target di operatori della mostra (dettaglianti, concept store, designer, architetti) e rappresentano anche un momento di incontro e scambio di idee, l’occasione ideale dove poter ascoltare le esigenze della propria clientela al fine di stimolare il Salone degli Stili di Vita a diventare sempre più versatile e ricco di idee e contaminazioni.

HOMI rappresenta un’innovativa opportunità per il business del settore lifestyle. Il nuovo grande progetto di Fiera Milano dedicato alla persona e agli stili di vita, una nuova idea di fiera da scoprire che ruota intorno alla persona, ai suoi stili, ai suoi spazi. HOMI è la casa a 10 dimensioni. Il nome HOMI, è ricco di significati: dove la “O” allude al cerchio che racchiude e avvolge simbolicamente la persona, i suoi spazi e le sue abitudini e la “MI” finale omaggia la città di Milano. Non solo incontri commerciali quindi, ma anche un laboratorio itinerante di indagine sul territorio, finalizzata a mettere in moto idee e iniziative che possano rendere ancora più interessante la manifestazione. Per ogni informazione su come partecipare agli incontri: [email protected]