Si è aperto oggi a Milano Homi 2018, la nuova edizione del Salone degli Stili di Vita. Come sempre, la città meneghina si è trasformata nella capitale del fashion dedicato alla casa: in fiera, infatti, è possibile ammirare accessori, complementi d’arredo e tessuti glamour perfetti per le stagioni a venire. Oggi vi presentiamo quindi alcune delle collezioni esposte ad Homi 2018 dai brand del settore.