Hogan scarpe donna, collezione Autunno-Inverno 2018: luxury sneakers dai mille bagliori

Lo stile, la classe, l’essenzialità commista ad eleganza prerogativa del marchio Hogan ben rappresentato dalla nuova collezione scarpe donna per l’Autunno-Inverno 2018, all’insegna del glam. Eccola la collezione futuristica che mette in cattedra glitter, iridescenze e dettagli scintillanti. Hogan pensa a un nuovo Autunno Inverno dinamico ed energico, dove la praticità non rinuncia mai alla eleganza, e introduce una novità: una texture dai mille bagliori che diventa il simbolo stesso delle luxury sneakers “Maxiplatform H222”. Il materiale utilizzato per la realizzazione di queste calzature impreziosisce l’alta qualità delle scarpe Hogan, dettagli unici realizzati con pellami specchiati su suole rainbow argento, oro e rosa, dove i colori pastello sottolineano i materiali iridescenti ed anche gli stivali osano accostamenti cromatici con pelle argento specchiata e pelliccia giallo acido. Le sneaker “Interactive” e il modello “H340” si avvalgono della nuova tecnica dipping e si ricoprono di effetti gommati bianchi, accostato a viola e verdi che illuminano una collezione ‘spaziale’.

Asteroidi viola e verdi iridescenti illuminano l’oscurità di un cielo notturno: è questo il nuovo tema che domina tutta la collezione e viene riprodotto su numerosi modelli Hogan. I colori scelti dal brand sono il bianco latteo e nero notte, argento spaziale e oro galattico. Il tema trae ispirazione dalla Op-Art e dall’arte non oggettiva, due movimenti contemporanei che interpretano il concetto elettronico, le illusioni ottiche, il futuristico. Un’anima che si traduce negli abiti e negli accessori con illusioni translucenti, performance metalliche, astrazioni geometriche, trasparenze tecnologiche, nuances metalliche e perlate, illusione del movimento. Una innovativa rappresentazione della moda attuale che fonde presente e futuro. Scarpe per piedi sempre fashion e all’avanguardia.

Hogan è un brand sempre più proiettato al futuro, principale obiettivo è affermare la sua sneakers casual-chic sul mercato e conquistare i giovani, espandersi ulteriormente in Cina e tornare ad essere super trendy in America, in particolare a New York, la metropoli in cui ha visto la luce la sua fortuna. Una nuova strategia imprenditoriale e stilistica “dove si valorizza tutto ciò che fa parte dell’heritage della maison, ma guardando al futuro, alle nuove generazioni”.