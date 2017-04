H&M Conscious Exclusive 2017: il nuovo lusso è sostenibile, l’eleganza è etica

La nuova eleganza è sostenibile, il lusso passa da riciclo: la Conscious Exclusive di H&M 2017, ha celebrato il lancio della sua collezione realizzata con materiali riciclati o sostenibili con un esclusivo cocktail che si è tenuto a Palazzo Litta, Milano. Non è mancata neppure una mostra pensata per spiegare al meglio agli invitati l’impegno dell’azienda rispetto alla tematica della sostenibilità.

H&M si fregia di essere fra i principali utilizzatori di cotone biologico al mondo. A questo si aggiunge il BIONIC® ovvero un morbido tessuto in poliestere che è ottenuto, nella sua totalità, da rifiuti plastici marini riciclati. L’obiettivo del colosso è quello di arrivare, entro il 2020, ad avere il 100% del proprio cotone proveniente da fonti sostenibili. “Per questa Conscious Exclusive, il team di designer si è ispirato a un mondo onirico per creare capi di originale bellezza. È straordinario poter mostrare la versatilità dei materiali sostenibili, con capi favolosi come il leggerissimo abito plissettato in BIONIC®” dice Pernilla Wohlfahrt, Head of Design e Creative Director di H&M.

Non poteva mancare neppure un’attenzione specifica per gli accessori: la novità del profumo – proposto in un set unisex – è la sua composizione con olio bio. Insomma, quando si tratta di etica e sostenibilità nulla può essere lasciato al caso.