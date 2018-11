Hermèsmatic: il carré vintage si rinnova

C’è chi preferisce portarlo nella maniera classica, legato elegantemente attorno al collo, e chi invece lo utilizza per personalizzare una borsa o ne fa una morbida cintura. In ogni caso, per l’utilizzo di questo accessorio non c’è davvero limite all’immaginazione, grazie anche all’ incredibile numero di stampe e di colori.

Hermèsmatic: il foulard si tinge di stile

Quando pensiamo al foulard viene naturale accostare a questo accessorio il nome della casa di moda Hermès, la prima in assoluto a commercializzarlo, che nel lontano 1937 produsse il primo campione a Lione, in Francia. Tuttavia, il successo dei carré di Hermès arrivò circa dieci anni più tardi. A dare la spinta decisiva fu la tecnica del quadro a stampa, ideata dal tessitore Marcel Gandit, che consente la creazione di composizioni elaborate sulla stoffa.

Da quel momento in poi, il carré divenne un accessorio raffinato che negli anni non ha mai perso la sua importanza, anzi. Le fantasie create sono innumerevoli, così come le varianti di colore utilizzate.

Oggi, inoltre, proprio la maison francese Hermès ha pensato a tutti i fan del carré, ideando un’originale iniziativa che sta facendo il giro del mondo e che è approdata anche Roma. Fino al 27 novembre l’originale lavanderia Hermèsmatic, sosterà nella capitale italiana per dare nuova vita ai vostri carré di seta, grazie ad alcune lavatrici speciali, rigorosamente arancioni.

Per dare nuova vita al vostro foulard, basta scegliere un colore tra il rosso mattone, il blu oceano e il verde smeraldo.

Questa singolare mini-laundrette, che nei mesi passati ha fatto già il giro del mondo, passando per città come Amsterdam, Los Angeles, Mosca, Kyoto, Torino, Bologna, Palermo e Padova, resterà fino alla fine di novembre in città. Insomma, un’occasione da non perdere per le amanti di questo accessorio.