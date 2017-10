Hemingway, scoperto il suo primo racconto: è stato scritto a soli 10 anni

E’ stato scritto a soli 10 anni il primo racconto nato dalla penna di Ernest Hemingway, il celebre giornalista e scrittore americano autore – tra gli altri – anche dei romanzi “Addio alle armi” o “Festa mobile”. Lo scritto è stato scoperto in Florida e, quasi miracolosamente, si è salvato dalla furia dell’uragano Irma che pochi giorni fa ha devastato completamente lo Stato americano.

Ernest Hemingway ha scritto il suo primo racconto a soli 10 anni: a confermarlo è il ritrovamento fatto in Florida di un testo lungo 14 pagine e scritto con una grafia incerta e fanciullesca, con moltissime parti cancellate. Il racconto – lasciato senza titolo e ritrovato all’interno di un quaderno scolastico – parla di un uomo morto che, a cadenza annuale, torna in Irlanda per ricostruire Ross Castle. A dare la notizia è il New York Times: il quotidiano ha anche precisato che la scoperta era stata rinvenuta già nel mese di maggio ma che, vista la sorte che lo ha salvato dall’uragano Irma, gli studiosi hanno deciso di rendere nota la sua esistenza.

In particolare, il primo racconto scritto da Hemingway è stato ritrovato dal saggista Brewster Chamberlin e Sandra Spanier, direttrice generale dell’Hemingway Letters Project e professoressa di letteratura inglese alla Penn State University. Sebbene non vi sia alcun titolo, il testo è datato 8 settembre 1909: nello stesso notebook, però, sono presenti anche poesie giovanili dell’autore, note sulla grammatica ma anche sull’uso della punteggiatura.

Photo Credit: Wikimedia.org