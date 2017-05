Heinz Beck arriva a Fiumicino: i piatti gourmet approdano in aeroporto

La cucina di lusso approda all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, a Roma. Da qualche mese, infatti, i viaggiatori avranno modo di assaggiare alcune delle prelibatezze preparate dallo chef Heinz Beck all’interno del ristorante “Attimi”.

Situato nei pressi del Terminal 3 – quello dedicato ai viaggi al di fuori di Schengen – il ristorante “Attimi” permette a tutti coloro che si trovano nei paraggi di assaporare piatti unici ed esclusivi, pensati ed ideati dallo chef stellato Heinz Beck proprio per venire incontro alle esigenze di tutti i tipi di viaggiatori. Nato dalla collaborazione con “Chef Express”, il ristorante – che detta nuove regole in fatto di “cibo da aeroporto” – offrirà sia piatti da degustare “a tempo” sia tradizionali (o quasi) take-away.

“Questo posto deve rispondere a due principi il primo quello della qualità, del cibo genuino, il secondo è quello di dare la possibilità ai clienti dell’aeroporto di immergersi in un viaggio di sapori anche in momenti non convenzionali, quando appunto si sta per salire su un volo” ha spiegato Heinz Beck a proposito del ristorante “Attimi” aperto nell’aeroporto di Fiumicino.

Credit: Facebook/Heinz Beck