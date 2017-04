HAVAIANAS BOAT PER IL FUORISALONE 2017

Havaianas, il famoso marchio brasiliano di flip-flop in gomma, ha sponsorizzato nel corso della Design Week 2017 un antico barcone milanese conosciuto come il “Nibbio” e ribattezzato Havaianas Boat. Il barcone, che risale al 1955, misura circa 40 metri di lunghezza è stato interamente ristrutturato e brandizzato da Havaianas, con loghi, maxi adv, video e piante brasiliane; ha offerto una vera e propria oasi di relax e divertimento a tutti i visitatori in giro tra il Fuorisalone di zona Tortona ed i locali dei navigli – centro nevralgico della nightlife milanese.

Dai workshop giornalieri con gli studenti dell’Accademia di Comunicazione – in collaborazione con il magazine Urban – agli eventi serali, fino al party privato di chiusura della Design Week dedicato a media, vip e web influencer, l’’Havaianas Boat ha registrato un’affluenza media di circa 50.000 persone al giorno. Non poteva mancare un’a esposizione dei principali prodotti di Havaianas; dalle iconiche flip-flop ispirate ai sandali Zori giapponesi, alle nuove proposte adatte anche per la città come i sandals e le espadrillas, per celebrare la storia del brand e festeggiare il suo 55esimo compleanno.