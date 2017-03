Harley Davidson Street Rod 2017: grinta e potenza per la nuova due ruote americana

E’ stata presentata la nuova Harley Davidson Street Rod 2017, la nuova due ruote nata dalla casa automobilistica americana pensata per cavalcare le strade delle città e per farsi notare in quanto a prestazioni e linee. Ecco allora tutti i dettagli…

Manca poco all’arrivo di Harley Davidson Street Rod 2017, il cui lancio sul mercato è previsto per il mese di marzo 2017. Ma cosa aspettarsi dalla nuova due ruote americana? La moto è contraddistinta da un corpo muscoloso ma dal peso contenuto, perfetta per sfrecciare nelle strade di città. Grande novità è la presenza del motore High Output Revolution X da 750 cc, ideato per nuove esperienze di guida: migliorie – rispetto alla precedente versione 750 – anche su sospensioni, freni e ruoti. A completamento della nuova Harley Davidson Street Rod 2017 anche un telaio dalle linee affilate, che rispecchia a 360 gradi l’indole grintosa della moto.

“Il nuovo motore High Output Revolution X da 750 cc montato sulla Street Rod presenta camme dal profilo più spinto e testate che garantiscono un miglior flusso d’aspirazione ed è in grado di assicurare più compressione e una zona rossa più alta. Attira per forza l’attenzione. Noi volevamo uno chassis aggressivo, in linea con la manovrabilità affilata, l’ideale per affrontare l’impegnativa guida in città e domare ogni tipo di curva. Per vocazione e grazie alla sinergia tra posizione di guida, pedane posteriori e ampio manubrio, una volta montato in sella ti sentirai subito padrone della situazione. Il fatto che la Street Rod sia anche così bella – e molto simile ai nostri primi bozzetti – è ovviamente un ulteriore motivo di soddisfazione” ha commentato Mathew Weber, Chief Engineer di Harley-Davidson alla presentazione della nuova Harley Davidson Street Rod 2017 che verrà proposta nelle colorazioni Vivid Black, Charcoal Denim e Olive Gold.