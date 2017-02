Harley Davidson Road King Special 2017: prezzo, caratteristiche e news della nuove regina delle due ruote

Grande novità in casa Harley Davidson: la casa di Milwaukee ha infatti presentato la sua nuova Harley Davidson Road King Special, la due ruote che ha il compito di rilanciare la gamma Touring. Ecco allora prezzo, caratteristiche e novità della nuova regina delle due ruote.

Harley Davidson apre il 2017 rilanciando la gamma Touring con la presentazione di Harley Davidson Road King Special. La nuova due ruote si caratterizza per un look tanto minimal quanto più aggressivo: a bordo non mancano nemmeno le ultime novità tecnologiche della casa di Milwaukee. Ciò che salta subito all’occhio è sicuramente la mancanza di parabrezza, il profilo ribassato nonchè il manubrio mini-ape da 22 cm di altezza e circa 3 cm di diametro. Harley Davidson Road King Special monta infine un motore Milwaukee-Eight di 1.750 cc capace di regalare prestazioni incredibili e di rendere regali tutti i viaggi sulle due ruote.

Come spiegato dalla casa di Milwaukee, Harley Davidson Road King Special 2017 è nata sul fil rouge della gamma Touring, nata nel 1949 con la celebre Harley Davidson FL. A tal proposito, Brad Richards – vice presidente Styling & Design di Harley-Davidson – commenta dicendo “La serie FL ha sempre rispecchiato la purezza dell’esperienza di guida targata Harley-Davidson. Sostituendo le superfici cromate con una finitura ‘black’ e abbassando il profilo della moto, abbiamo portato la Road King in una dimensione nuova, assolutamente attuale nel panorama odierno delle custom bagger. Nata per viaggiare a oltranza, il Road King Special sa anche esprimere aggressività. Perché era così che la volevamo”. Il prezzo di listino della nuova Harley Davidson Road King Special 2017 dovrebbe partire da 27.500 euro.

Credit: Harley-Davidson Media Site