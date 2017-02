Harley-Davidson: nuovo Responsabile PR e Ufficio Stampa

Harley-Davidson Italia ha un nuovo Responsabile PR e Ufficio Stampa.

L’azienda made in USA, che dal 1903 realizza i sogni di chi aspira alla libertà più autentica producendo moto cruiser, custom e tourer, organizzando esperienze di guida ed eventi, e proponendo una linea completa di ricambi, accessori, articoli di merchandising originali, attrezzatura e abbigliamento, ha nominato infatti Bob Lonardi come nuovo responsabile PR e Ufficio Stampa di Harley-Davidson® per il mercato italiano.

Bob Lonardi, attraverso la sua Agenzia Coast2Coast Communication, lavorerà in stretto coordinamento con il reparto Marketing di Harley-Davidson Italia, nelle persone di Giacomo Marzoli e Simona Bendotti, e con il Country Manager Marino Grassini.

“In questo momento di cambiamento e di rafforzamento della struttura Internazionale di Harley-Davidson, abbiamo ritenuto opportuno affidarci all‘esperienza di Bob, che conosce e vive da tanti anni e ‘da dentro’ il mondo Harley-Davidson”, ha commentato Marino Grassini, Country Manager di Harley-Davidson Italia.

Bob Lonardi infatti da tempo era impegnato nella comunicazione di uno degli aspetti che caratterizzano maggiormente il brand Harley-Davidson®, ovvero l’attività legata ai viaggi Bikers American Dream, nell’ambito del programma globale Viaggi Autorizzati Harley-Davidson®.

Naturale quindi la scelta. Lonardi svolgerà la propria funzione di responsabile PR e Ufficio Stampa di Harley-Davidson® per il mercato italiano in qualità di consulente esterno.

“Ringrazio gli amici di Harley-Davidson per questa straordinaria opportunità professionale che per me è anche una grande soddisfazione personale. Il rapporto che mi lega al marchio Harley-Davidson mi rende sensibile ai valori che esso esprime e che nel tempo hanno significato per me scelte lavorative e di vita. Di certo metterò anche tanta passione insieme all’esperienza maturata in tanti anni di attività nel mondo della comunicazione e delle PR”, ha dichiarato Bob Lonardi.