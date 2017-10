Hanro of Switzerland moda donna 2017/2018: ecco la nuova proposta di lusso (FOTO)

Ci sono momenti, nella vita, in cui ci si scopre intolleranti, seppur momentaneamente, al rigore eccessivo. E si dice basta. Da dove cominciare per rendere le giornate più soft? Hanro of Switzerland lancia l’idea: si può partire dal guardaroba. Perché vestirsi con classe ma senza severità è possibile. Si può perfino sostituire il tailleur, giacche strutturate, pantaloni o gonne fascianti, ed essere comunque impeccabili, anche sul posto di lavoro.

Il brand Hanro of Switzerland, che da oltre un secolo si dedica a collezioni che rappresentano un vero lusso sulla pelle, ha creato cardigan e pantaloni in jersey doppio di cotone. Morbidissimo ma dal peso perfetto per i mesi autunnali, offrono un comfort assoluto e un plus irresistibile.

La giacca, da lasciare aperta, è doubleface: può essere indossata in entrambi i versi e abbinarsi ai pants a sigaretta, dotati non solo di passanti e tasche laterali, ma anche di inserti bicolore coordinati con il pull. Un insieme sofisticato nelle forme, chic nell’abbinamento cromatico di sabbia e antracite, che eleva la comodità all’ennesima potenza, trasforma l’eleganza in passepartout quotidiano e rende soft ogni istante.