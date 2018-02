Hanami Giappone 2018: idee di viaggio per ammirare i ciliegi in fiore

L’arrivo della Primavera in Giappone coincide con l’Hanami(letteralmente “guardare i fiori”), l’antica tradizione nipponica di assistere in compagnia di parenti, amici e colleghi alla fioritura dei ciliegi. Chiamate sakura, queste piante maestose sono presenti in centinaia di varietà nella terra del Sol Levante e rappresentano un simbolo di rinascita e delicatezza.

Da non perdere il classico picnic all’ombra degli alberi in fiore che colorano i parchi più pittoreschi del Giappone, come quello di Maruyama a Kyoto o quello di Ueno a Tokyo: l’occasione ideale per gustare piatti tipici come gli hanami-dango, prelibate polpette di riso bianche rosa e verdi, e il sakura mochi, un dessert fatto di riso e pasta azuki ricoperto da una foglia di ciliegio, accompagnati da bevande tradizionali come tè e sakè.

Ma come godere la meravigliosa vista dell’Hanami in Giappone? Con il tour di gruppo di 10 giorni “Speciale Hanami” (dal 10 al 19 aprile), King Holidays offre l’opportunità di assistere alla fioritura dei ciliegi nei luoghi più iconici del Paese: dalla vibrante Tokyo all’antica capitale Kyoto, visitando anche suggestivi paesaggi naturalistici come la Valle Watarase, la riserva di Nara popolata da cervi in libertà, il Lago di Suwa e il Castello di Matsumoto.