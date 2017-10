Halloween 2017: makeup e idee per festeggiare in stile messicano il Dia de los Muertos

Halloween 2017 è oramai alle porte ed è tempo di organizzare la propria festa o di decidere l’outfit e il makeup da sfoggiare durante la notte più misteriosa e stregata dell’anno. La tendenza 2017 è però quella di festeggiare Halloween in stile messicano, strizzando quindi l’occhio alla celebre festa del Dia de los Muertos.

Per chi non la conoscesse, Dia de los Muertos è una festività che in Messico conserva una tradizione millenaria, ed è celebrata per ricordare in maniera allegra e gioiosa i cari che non ci sono più e che hanno intrapreso un nuovo percorso spirituale dopo quello terreno. Il Dia de Los Muertos rende onore alla vita, ed è per questo che l’intero Paese si riempie di altari multicolore, teschi sorridenti e decorati, parate festose. Una vera e propria esplosione di riti, colori e sapori che pervadono l’atmosfera, la cui forza non lascia indifferenti e si estende fino alle coste europee. A differenza del nostro Ognissanti e della festa nordica di Halloween, il Dia de los Muertos è quindi una festa colorata e allegra che si presta perfettamente ad outfit e makeup fuori dagli schemi ma anche al decorare casa con complementi dai mille colori.

Se nelle case dei messicani la notte tra l’1 e il 2 novembre si creano dei veri e propri altari, noi vi suggeriamo di ricreare le medesime atmosfere in tutta la casa con addobbi e oggetti a tema. Ma cosa non può mancare? In ogni casa che festeggia il Dia de los Muertos non possono mancare le candele – che rappresenteranno l’elemento del cielo – ma anche le calendule e incenso di copale, dolci come teschi di zucchero, il caratteristico pan de muertos, zucca sciroppata e frutta caramellata. Fiori, decorazioni di carta colorata e teschi finti completano l’allestimento perfetto.

Per quanto riguarda outfit e makeup, suggeriamo di impersonare la celebre Catrina messicana. La Catrina è il personaggio simbolo del Dia de los Muertos, e veste i panni di uno scheletro donna riccamente abbigliato, solitamente con grandi cappelli, gonne ampie e fiori ovunque.