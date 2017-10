Halloween 2017: idee d’arredo e design per la vostra casa

Mancano poco più di tre settimane ad Halloween 2017. Questa festività, sebbene lontana dalla tradizione italiana, è diventata sempre di più uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini. In particolare, le fashion-addicted (e non solo) amano abbellire gli angoli della propria casa con oggetti e complementi d’arredo che rimandano agli elementi più tradizionali di Halloween.

Zucche, gatti neri, pipistrelli ma anche magia: questi sono solo alcuni dei temi ricorrenti durante il periodo di Halloween. Festività di origine celtica, Halloween rappresenta in Italia uno dei momenti più attesi dell’autunno nonché quello ideale per decorare e rinnovare la propria casa a tema autunnale. Ma quali sono i trend per questo periodo dell’anno? Ecco qualche idea…