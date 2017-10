Halloween 2017: i 6 hotel più infestati al mondo

Mancano poco più di due settimane ad Halloween 2017, la festa più paurosa dell’anno nonché tra quelle più amate. Sebbene poco tradizionale, anche in Italia il 31 ottobre l’appuntamento è con il celebre “Dolcetto o scherzetto?” o con le feste a tema horror. Ma dove andare invece se si svuole trascorrere il ponte di Halloween 2017 fuori porta? Grazie agli esperti di Hotels.com, quest’oggi vi indichiamo i 6 hotel più infestati al mondo, una scelta per veri e propri temerari ma in tema perfetto con il ponte di Ognissanti.

Castello di Ballygally , Irlanda del Nord: se alloggiare in un castello non lo consideri già abbastanza magico, per vivere un’esperienza un po’ più singolare, prenota la stanza dei fantasmi nel Castello di Ballygally, nell’ Irlanda del Nord. Si dice che il castello sia abitato da tre fantasmi socievoli che girovagano da una torretta all’altra e che una stanza in particolare, sia la dimora della moglie dell’originario proprietario del castello, Lady Isabella Shaw. Gli ospiti che hanno alloggiato in questa stanza infestata, in cima alla scala a chiocciola, nella parte più antica del castello, hanno riferito di aver udito Lady Isabella bussare alla loro porta. Il castello offre, inoltre, un ghost-tour dove si possono incontrare gli altri due fantasmi e conoscere meglio la storia dell’edificio;

Hotel Burchianti, Firenze: Punteggio degli ospiti: seppur molto bello, questo piccolo hotel di lusso non è per i deboli di cuore, dato che si mormora sia infestato da fantasmi e spiritelli intrappolati. Gli ospiti hanno affermato di aver avvistato non solo dei bambini che saltellavano tra una sala e l'altra, ma pure una donna seduta su una sedia. In quest'atmosfera spettrale, gli ospiti potranno ammirare gli affreschi autentici del XVI secolo raffigurati sulle pareti dell'hotel. Solo l'anno scorso, un fantasma è stato immortalato con una macchina fotografica all'interno dell'hotel. Perché non tentare la fortuna proprio il 31 Ottobre?

Toftaholm Herrgård, Svezia: sei abbastanza coraggioso da alloggiare presso il bucolico Toftaholm Herrgård ambientato sulla riva del Lago Vidostern nel Sud della Svezia? In questa tenuta di campagna, originaria del XIV secolo, al mattino, gli ospiti dell'hotel hanno vissuto episodi inspiegabili di strani rumori di porte e finestre che sbattevano. Si pensa che l'hotel sia infestato dal fantasma di un giovane contadino che si innamorò della figlia del barone e che si impiccò quando quest'ultima fu obbligata a sposarsi con qualcun altro;

The Russel Hotel, Sidney: questo hotel offre numerosi ghost-tours agli ospiti desiderosi di conoscere il suo passato spaventoso. Situato nel quartiere oggi conosciuto come The Rocks, questa parte della città un tempo attirava figure oscure e marinai problematici. Un marinaio in particolare, si dice che non se ne sia mai andato e vaghi all'interno della stanza 8 dell'hotel, dove alcuni ospiti hanno riferito di averlo visto osservali ai piedi del loro letto;

The Mermaid Inn, Rye: pittoresco e storico hotel, nella Regione dell'East Sussex in Inghilterra è infestato da numerosi spiriti ed ha una designata "stanza dei fantasmi". Anche alcune celebrità hanno raccontato di essere state svegliate da rumori misteriosi mentre alloggiavano in questa stanza. Per questo Halloween concediti un po' di terrore e prenota un soggiorno spaventoso.

Maggiori info e costi su www.hotels.com.