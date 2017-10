Halloween 2017: Gioseppo presenta “Monster Dream”, collezione di slip-on pensata per i più piccoli

Streghe, magie e animali spaventosi: lo spirito di Halloween sta oramai invadendo le strade e le case italiane in attesa del 31 ottobre, notte “delle streghe”. Se gli adulti sono quindi alle prese con l’organizzazione di feste ed eventi a tema o con il cambio di arredo a tema Halloween, i veri protagonisti di questa festa sono i bambini. Così come negli Stati Uniti, anche in Italia i più piccoli sono oramai soliti girare per paesi e città recitando la celebre frase “Dolcetto o scherzetto?”.

Ma come rendere fashion anche l‘Halloween 2017 dei più piccoli? Per rendere ancora più glamour i loro outfit, Gioseppo ha lanciato la collezione Monster Dream. Le calzature, slip-on, sono caratterizzate da colate glitter, tocchi fluo e inserti in pelliccia: rigorosamente dark, sono pronte a spaventare chiunque si avvicini. I bimbi si divertiranno ad indossarle sia di giorno che di sera grazie alla loro comodità ma soprattutto al loro carattere decisamente grintoso.