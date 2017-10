Halloween 2017, eventi in Italia: i migliori appuntamenti per la notte più spaventosa dell’anno

Avete già pensato a come trascorrere la festa di Halloween? Se non siete tra quelli che ne hanno approfittato per una mini-vacanza lontano dal caos della città, quest’oggi vi suggeriamo i migliori eventi organizzati in Italia in occasione della notte più spaventosa dell’anno.

Poco prima del ponte di Ognissanti – che cade l’1 e 2 novembre – cade anche una delle feste più attese dell’anno, quella di Halloween. Di tradizione nord-europea ma festeggiata soprattutto negli Stati Uniti, la “notte delle streghe” è entrata oramai a far parte di quegli appuntamenti da non perdere assolutamente. Se i bambini possono quindi travestirsi e girare per le città recitando “Dolcetto o scherzetto?”, gli adulti possono organizzare feste e partecipare ad eventi insoliti e divertenti. Ma quali sono i migliori organizzati in Italia?

Halloween 2017 a Milano sarà all’insegna sia della cultura sia degli spettacoli: in particolare, la Pinacoteca di Brera organizza “Brera a luci spente”, un insolito percorso serale che guiderà i visitatori in modo del tutto speciale per i locali della storica pinacoteca. Il Teatro degli Arcimboldi ospita invece Claudio Bisio in Rocky Horror Show mentre al MIC verrà proposto il film “La stregoneria attraverso i secoli”.

Firenze è invece tutta da scoprire durante il ponte di Ognissanti. Halloween 2017 rappresenta infatti l’occasione perfetta per visitare le cattedrali ma anche i cimiteri monumentali (e non) in cui riposano alcune tra le personalità più importanti del passato. Ma non solo: tra gli appuntamenti esclusivi organizzati per la serata segnaliamo la cena di Halloween nella Torre della Pagliazza.