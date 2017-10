Halloween 2017, eventi e last minute: idee dell’ultimo minuto per il ponte di Ognissanti

Mancano poco più di 24 ore alla notte di Halloween, quella che per la tradizione del nord Europa è considerata la più terrificante dell’anno. Il 31 ottobre, però, è anche la vigilia di Ognissanti, festa di tradizione cattolica celebrata ogni anno l’1 novembre e da sempre occasione perfetta per una mini-vacanza d’autunno. Per tutti coloro che ancora non avessero idee, segnaliamo quindi qualche idea last minute per trascorrere Halloween 2017, tra eventi e hotel esclusivi.

Il periodo autunnale non è solo il momento in cui gli alberi perdono le foglie bensì anche quello ideale per una breve vacanza, un soggiorno fuori porta per spezzare la routine quotidiana e tornare ancora più carichi alle proprie mansioni. Ma dove andare? Tra i tanti eventi ed appuntamenti organizzati in Italia, segnaliamo l‘inedito percorso spa declinato in beauty routine che sfrutta le proprietà dell’olio di zucca organizzato dalla Dogana del Sale, la luxury spa del Romeo hotel di Napoli. Il percorso di bellezza “La zucca ti fa bella!” prevede un massaggio avvolgente capace di setificare la pelle e di riportarla all’originario splendore, accompagnato da un drink “stregato”e detox che regalerà un’allegra coccola arancione permettendo di abbandonarsi a una pausa relax amplificata dalle proprietà terapeutiche doc della zucca.

Ma non solo: gli appassionati delle specialità enogastronomiche italiane potranno approfittare degli eventi organizzati a Montisi – piccolo borgo nelle Crete Senesi, in Toscana – ad anticipo della Mostra – Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi. Sino all’1 novembre, l’evento “Il primo olio ed altro ancora” – primo del programma della rassegna “Crete d’Autunno” – porterà infatti a Montisi pranzi e cene all’insegna dei prodotti tipici e del primo olio di oliva. Non solo buon cibo: ogni giorno della kermesse non mancheranno lungo il borgo mostre di ceramica, terracotta, pittura, antiquariato e oggetti inglesi e saranno aperti il Museo della Compagnia, il Teatro della Grancia e le chiese. Maggiori info e programma completo su www.mostradeltartufobianco.it.