Halloween 2017 bambini: da Original Marines una capsule collection per l’outfit della notte più spaventosa dell’anno

Halloween 2017 è alle porte ed è quindi tempo di pensare all’outfit per la notte delle streghe. Se per gli adulti si può spaziare da capi estremamente sexy ad altri più “gothic”, ai bambini ci pensa Original Marines. Il brand, infatti, ha lanciato una capsule collection interamente dedicata ai bimbi e alla notte più spaventosa dell’anno.

La Halloween Capsule 2017 by Original Marines è caratterizzata da proposte fuori dagli schemi ma anche per essere mostruosamente stylish, perfetta per look freak destinati a stupire. Ma non è tutto: il brand ha organizzato per il 31 ottobre anche un’insolita e originale attività in-store in collaborazione con Haribo, azienda leader mondiale nel settore di caramelle gommose e liquirizie. Dal 23 ottobre fino a esaurimento scorte, per ogni acquisto presso gli store Original Marines verrà dato in omaggio una divertente pumpking bag con gli inconfondibili Orsetti d’oro Haribo.