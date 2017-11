Halloween 2017 alla Casa Bianca: anche Donald e Melania Trump festeggiano con i bambini

Come tradizione, nella giornata del 31 ottobre l’America si è fermata per festeggiare Halloween. Il 2017, però, è stato l’anno delle prime celebrazioni alla Casa Bianca con Donald e Melania Trump che – come usanza – hanno ospitato migliaia di bambini alle prese con “Dolcetto o Scherzetto?”.

Quando si pensa ad Halloween alla Casa Bianca è impossibile non pensare a Barack e Michelle Obama durante le celebrazioni dello scorso anno quando – nella splendida cornice di una White House decorata con le tradizionali zucche – si sono divertiti insieme ai bambini americani arrivati lì per festeggiare con il Presidente americano e la consorte. Ma Donald e Melania Trump – rispettivamente neo Presidente e First Lady – non sono stati da meno.

#Halloween eve at the #WhiteHouse! Full video coming up in the morning. #trickortreat #happyhalloween Un post condiviso da President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) in data: 30 Ott 2017 alle ore 21:06 PDT

Durante la giornata di Halloween 2017, i Trump hanno rispettato la tradizione ospitando alla Casa Bianca ben 6mila bambini: a questi – vestiti da fantasmini, scheletri e altre creature mostruose – hanno distribuito caramelle e dolciumi. Durante la presentazione della giornata, Trump aveva anche scherzato affermando “Non posso credere che i media ‘producano’ bambini così belli”.

President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump host Halloween at the White House | October 30, 2017 Un post condiviso da The White House (@whitehouse) in data: 31 Ott 2017 alle ore 06:55 PDT

Photo Credit: Instagram Screenshot