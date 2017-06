Hair Fashion Night 2017: la notte bianca dei parrucchieri in 35 paesi del mondo

Il 22 giugno approfitta della notte bianca dei parrucchieri 2017 per ripensare al tuo look e sfruttare una consulenza gratuita. Saranno ben 800 i saloni in tutta Italia aperti fino tarda serata per accogliere gratuitamente chiunque fosse interessato ad una nuova acconciatura. L’HAIR FASHION NIGHT, la Notte Bianca dei saloni che si svolge in contemporanea in 35 paesi nel Mondo interesserà le città di: Milano, Roma, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Livorno, Ancona, Macerata, Perugia, Teramo, Pescara, Rieti, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Cagliari, Alghero.

Gli esercizi commerciali che aderiranno accoglieranno chi vuole scoprire e sperimentare le ultime tendenze di styling, colore e taglio. Fra le location disponibili, oltre agli 800 saloni, anche due luoghi prestigiosi e di eccellenza per la formazione professionale: L’Accademia L’Oréal di Piazza Mignanelli a Roma e L’Accademia Toni&Guy di Palazzo delle Stelline a Milano. L’Oréal propone inoltre mezz’ora gratuita di hair styling, non dovete fare altro che prenotarvi sul sito del celebre brand.

Per celebrare al meglio lo spirito dell’estate dateci un taglio e lasciatevi consigliare circa le tendenze più adatte al vostro capello e al vostro viso.