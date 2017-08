Hailee Steinfeld in Atelier Versace agli Mtv Video Awards 2017 (FOTO)

Hailee Steinfeld protagonista agli Mtv Video Awards 2017 nella notte del 27 agosto. L’attrice e cantante americana, divenuta celebre per aver interpretato il ruolo di Mattie Ross nel film Il Grinta, è stata una delle celebrità più attese per gli Mtv Video Awards 2017. Per l’interpretazione ne Il Grinta, Hailee Steinfled ha ricevuto la nomination come migliore attrice non protagonista ai Premi Oscar 2011. Nel maggio 2011 Miu Miu ha annunciato di aver scelto Hailee Steinfeld come il suo nuovo volto pubblicitario.

In occasione degli Mtv Awards Video 2017, invece, Hailee Steinfeld ha indossato un Atelier Versace: l’attrice e pop-star si è presentata con un mini-abito della collezione Atelier Versace Spring 2017. Indossava un mini-abito color grigio scintillante con risalto sul petto e un intricante dettaglio pieghettato lungo tutta la gonna. Anche le scarpe scelte da Hailee Steinfeld sono di casa Versace: per lei una calzatura grigia della collezione italiana.