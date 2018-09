Gwyneth Paltrow convola a nozze con Brad Falchuk – produttore cinematografico 47enne – il prossimo sabato 29 settembre 2018. L’attrice e il creatore di “Glee”si uniranno in matrimonio nella loro casa degli Hamptons. Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk sono pronti a giurarsi amore eterno. Dopo mesi di rumors e speculazioni, i media americani danno come certa la data del 29 settembre. La coppia aveva dato l’annuncio del fidanzamento organizzando un party stellare a Los Angeles, degno del red carpet degli Oscar e in presenza di ben 400 ospiti. Per il fatidico ‘sì, invece, gli sposi hanno scelto qualcosa di decisamente più sobrio e intimo.

L’attrice e il produttore si sposeranno davanti ad amici e parenti con una festa nella loro casa degli Hamptons, mentre i follower potranno seguire l’evento sui social attraverso l’hashtag #TheFaltrows. Una modalità, questa, che richiama il recente matrimonio dei Ferragnez – Chiara Ferragni e Fedez, sposi a Noto lo scorso 1° settembre – i quali per coinvolgere i milioni di follower sui social si sono sposati praticamente in diretta su Instagram senza concedere l’esclusiva ad alcun giornale.

Per l’attrice statunitense, 45 anni, questo sarà il secondo matrimonio. Le prime, con Chris Martin nel 2003, furono nozze segrete. Lo stile adesso sarà sobrio: “Sono molto impegnata, in realtà mi sto occupando poco dell’organizzazione”, aveva detto l’attrice al riguardo, qualche mese fa. Tuttavia per il matrimonio con il produttore e creatore di “Glee”, la Paltrow ha voluto fare le cose per bene e si è goduta ogni momento della pianificazione. “Sono entusiasta di tutto” aveva detto a People. “Non ho mai organizzato un matrimonio. Anche se ho 45 anni mi sento una 21enne. E’ divertente parlare con le mie amiche, mi mandano foto di vestiti e sono entusiaste quanto me. E’ molto carino”. Le nozze saranno una festa in famiglia, senza celebrazioni in grande stile perché “sono troppo vecchia per aver un matrimonio in grande con l’abito bianco sfarzoso e tutto il resto. I miei figli sono molto eccitati per l’evento”, parola di Gwyneth Paltrow!