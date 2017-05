Guida Michelin Italia 2017: “I migliori ristoranti d’Italia” racchiusi in un nuovo volume

In occasione del 50esimo anniversario del Consorzio Brunello di Montalcino, Michelin ha presentato la sua nuova guida “I migliori ristoranti d’Italia- Le Stelle della guida MICHELIN”. Si tratta di un volume inedito pensato per tutti coloro che non vogliono perdersi nemmeno uno dei ristoranti italiani insigniti del prestigioso premio.

“Con il Consorzio condividiamo passione e savoir-faire. Presupposti che garantiscono il migliore vino per l’una e la migliore selezione culinaria per l’altra. Da questo connubio ideale di ottima cucina e buon bere nasce la guida ‘I migliori ristoranti d’Italia – le Stelle della guida MICHELIN’ con nomi degli chef, descrizioni delle specialità e le foto degli chef dei ristoranti tre stelle e dei loro piatti” spiega Marco Do, Direttore Comunicazione MICHELIN Italia a presentazione della nuova guida che racchiude tutti e 342 i ristoranti stellati presenti nella nostra Penisola.

La nuova Guida Michelin 2017 “I migliori ristoranti d’Italia-Le Stelle della guida MICHELIN” presenta una descrizione dettagliata del consorzio ma anche l’elenco di tutti i ristoranti stellati italiani. I locali sono presentati con il nome dello chef ma anche con una descrizione del locale e delle specialità. Ai ristoranti con tre stelle Michelin sono dedicate due pagine mentre quelli con una sola stella sono presentati in una sola pagina in cui non mancano però foto e descrizione.