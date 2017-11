Guida Michelin 2018 Svizzera: il ristorante IGNIV by Andreas Caminada a St. Moritz ottiene una stella

Nella Guida Michelin svizzera dell’edizione 2018 c’è una grande novità. Il ristorante IGNIV by Andreas Caminada – presso il Badrutt’s Palace Hotel di St. Moritz – ha ottenuto infatti una delle prestigiose stelle del gusto. Aperto nove mesi fa, il secondo “nido” del creativo porta la firma della designer di fama internazionale Patricia Urquiola.

Presso il più giovane fra i ristoranti IGNIV, gli ospiti del Badrutt’s Palace Hotel possono godere molto di più della sola vista spettacolare sul lago di St. Moritz e sulle Alpi dell’Engadina: il ristorante al suo interno – IGNIV, letteralmente “nido” in reto-romancio – si basa infatti sul concetto di concetto di condivisione, che prevede la presenza di numerosi piatti comuni per tutti i commensali al posto del classico menù. A dirigere la moderna cucina dell’IGNIV è Marcel Skibba, chef della moderna cucina del ristorante: insieme al suo team di 15 persone, il 31enne gestisce la sua “Fine-Dining- Sharing-Experience”. Come anticipato, il concetto di condivisione è al centro della filosofia del ristorante svizzero: tutte le pietanze vengono servite in piccoli piatti o vassoi, posizionati al centro della tavola, e ogni ospite può servirsi a suo piacimento.

“La prima stella Michelin è sempre un grande riconoscimento, ma soprattutto se raggiunta in un tempo così breve. Sono davvero entusiasta per Marcel e sono estremamente grato a tutto il team del Badrutt’s Palace Hotel. Il loro brillante successo incarna perfettamente la filosofia di IGNIV” – ha commentato Andreas Caminada.

Photo Credit: Courtesy of ABC PR Consulting