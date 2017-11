Guida Michelin 2018: le 7 migliori pizzerie d’Italia si trovano tutte a Napoli

E’ stata presentata lo scorso 16 novembre la Guida Michelin 2018, nuova edizione della celebre guida enogastronomica in cui trovare tutti i migliori ristoranti – da quelli di lusso a quelli meno pretenziosi – in cui gustare ed assaporare alcuni tra i migliori piatti gourmet al mondo. Tra questi, sfogliando la Guida Michelin 2018 è possibile anche scovare le migliori pizzerie d’Italia: vi anticipiamo che sono 7 e si trovano tutte a Napoli.

La pizza – simbolo italiano e napoletano per eccellenza – è anche uno dei piatti più amati sia dai nostri connazionali sia dagli stranieri che scelgono l’Italia come meta per le proprie vacanze. Ma quali sono le migliori pizzerie in Italia dove gustare la vera pizza napoletana? Senza stupirsi troppo, la Guida Michelin 2018 ha selezionato ben 7 indirizzi imperdibili, tutti a Napoli. Ecco allora i locali da non perdere:

Pizzeria La Notizia – Enzo Coccia;

Pizzeria Da Concettina ai Tre Santi;

Pizzeria Gino Sorbillo;

Pizzeria 50 Kalò;

Pizzeria Antonio e Gigi Sorbillo;

L’Antica Pizzeria da Michele;