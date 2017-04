Guida Michelin 2017: tre stelle alla Reggia di Venaria Reale

La splendida Galleria Grande della Reggia di Venaria Reale incoronata con tre stelle nella Guida Michelin 2017: stesso voto anche per la celebre Reggia di Versailles. Ad affidare le tre prestigiose stelle sono stati proprio i francesi che nella guida “Italie du Nord” hanno premiato a gran voce la bellissima e suggestiva reggia a pochi chilometri da Torino.

Grande riconoscimento per la città di Torino dalla Guida Michelin 2017 “Italie du Nord”: i francesi hanno infatti affidato ben tre stelle alla Grande Galleria della Reggia di Venaria Reale ovvero la stessa quantità di stelle affidate alla Galleria della Reggia di Versailles. Il riconoscimento va quindi ad aggiungersi alle altre 90 stelle aggiudicatesi da Torino grazie ai suoi musei, piazze ma anche panorami o strade. La guida Michelin 2017 parla quindi di Torino come una delle città del mondo da visitare almeno una volta nella vita e in cui fermarsi almeno cinque giorni.

Le novità non si fermano qui: nel 2018, infatti, Michelin pubblicherà una guida tascabile dedicata alla città di Torino, alle Langhe e al Monferrato ovvero ad alcune delle perle – spesso sottovalutate – della Regione Piemonte. “L’impresa più difficile sarà quella di individuare solo dieci aspetti da approfondire, perché l’offerta di qualità è molto più ampia” ha commentato Philippe Orain, responsabile editoriale Francia della Michelin, parlando della guida in arrivo e sottolineando quindi l’importanza dell’area torinese nel panorama turistico internazionale.