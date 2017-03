Guida Michelin 2017 Europa: “Main Cities of Europe”, la compagna di viaggio per i palati più raffinati

E’ stata presentata la nuova “Main Cities Of Europe”, la guida Michelin 2017 che seleziona i migliori ristoranti nelle principali città e metropoli d’Europa. Ecco allora tutti i numeri e le novità di quella che – come tradizione – diventerà la compagna di viaggio perfetta per i palati più esigenti.

Si chiama “Main Cities of Europe” la nuova guida Michelin 2017 dedicata ai migliori ristoranti presenti nelle città d’Europa. Presentato durante il GastronoTrends di Bruxelles, il volume copre 20 Paesi del Vecchio Continente e racconta – attraverso le eccellenze culinarie – ben 44 tra le principali città d’Europa. In particolare, nella nuova guida Michelin 2017 “Main Cities of Europe” è possibile trovare ben 2332 ristoranti tra stellati e contrassegnati dal Michelin Bib Gourmand, simpatico simbolo che indica locali non ancora stellati ma comunque d’eccellenza.

“La Guida Michelin Main Cities of Europe 2017 riflette il vivace e diversificato mondo della ristorazione europe. L’Europa è un vero crocevia di scambi culturali ed economici, e ha visto un notevole sviluppo nella sua offerta gastronomica negli ultimi anni” ha spiegato Michael Ellis, International Director delle guide Michelin. Sorge però spontanea una domanda: e le città italiane? Seconda al mondo nella guida Michelin 2017 per numero di stelle, l’Italia – nel volume “Main Cities of Europe” – è presente con ben 47 ristoranti tra Milano, Roma, Firenze e Torino.