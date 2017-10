Guida Espresso Ristoranti 2018: il Due Camini di Borgo Egnazia è la “novità dell’anno”

La Guida Espresso Ristoranti 2018 si apre con una grande novità. Il ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, infatti, è tra i protagonisti della Guida Espresso dei ristoranti 2018: in particolare, lo spazio gourmet di Borgo Egnazia rappresenta infatti la “Novità dell’anno” per la quarantesima edizione dell’autorevole guida diretta da Enzo Vizzari. La destinazione pugliese – imperdibile per tutti coloro che visitano la zona – vede così riconosciuto il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale, nella reinterpretazione della più classica tradizione culinaria pugliese e nel coinvolgimento dei migliori produttori del territorio.

Il riconoscimento come “Novità dell’anno” della Guida Espresso Ristoranti 2018 rappresenta per il Due Camini di Borgo Egnazia anche un risultato che premia la scelta di richiamare nella “sua” terra il giovane talento pugliese Domingo Schingaro, da due anni executive chef del ristorante e coordinatore di tutta l’offerta food di Borgo Egnazia insieme al “coach” Andrea Ribaldone. “Questo riconoscimento rappresenta sicuramente un passaggio importante per il ristorante Due Camini e per tutto il progetto di sviluppo delle esperienze enogastronomiche di Borgo Egnazia. È il frutto dell’impegno e del lavoro di tutto il team: una giovane brigata piena di entusiasmo e una appassionata squadra in sala guidata da Donato Marzolla. Il nostro obiettivo è sempre stato di divenire un punto di riferimento sul territorio, una meta anche per chi è alla ricerca dell’arte culinaria pugliese nella sua espressione più creativa. Per me l’emozione è tanta ed è ancora più grande perché questo premio arriva per il lavoro svolto in Puglia, dove sono tornato dopo 12 anni per seguire il progetto di Borgo Egnazia” – ha commentato l’executive chef Domingo Schingaro.

Aldo Melpignano, managing director di Borgo Egnazia, ha dichiarato invece: “Sono orgoglioso di questo risultato e di tutto il lavoro svolto fino ad oggi. Per questo ringrazio Andrea Ribaldone, Domingo Schingaro e tutto il team di Borgo Egnazia. L’ingresso in questa prestigiosa guida è un’attestazione importante del lavoro fatto fino ad oggi ed è soprattutto un nuovo punto di partenza per continuare ad impegnarci nello sviluppo della cultura enogastronomica pugliese, che parte da una profonda tradizione e che è oggi animata da una brillante visione innovativa”.