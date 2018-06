Gucci vola con Instagram: il brand di lusso in crescita grazie alle strategie digitali

Se Louis Vuitton resta il leader dei brand di maggior valore del settore, la novità 2018 nella classifica dei professionisti del Luxury è la crescita del brand Gucci che aumenta del 66% e raggiunge i 22,4 miliardi di dollari. La nuova edizione di BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, realizzata da WPP e Kantar Millward Brown mette in evidenza un vero e proprio cambio di passo per i brand del lusso la cui crescita è stata 7 volte maggiore che nel 2017. Perché i brand di lusso volano? Certamente grazie alle strategie digitali messe in atto da case storiche per attrarre il pubblico più giovane. Una di queste è rappresentata da Instagram, che si è rivelato cruciale nel percorso di ringiovanimento del mercato.

“Disillusi dagli eventi del mondo, i consumatori” – spiega il report – “cercano stimoli, felicità, hanno voglia di evadere anche attraverso il lusso“, e in ciò le piattaforme digitali, come Instagram ed altri canali Social, si sono rivelate efficacissime, ed è proprio a loro che a cui il comparto Luxury si è affidato per diffondere le ultime collezioni e attrarre i più giovani. Doreen Wang, che ha realizzato la ricerca ha rivelato: “Leader come Hermes, Burberry e Gucci hanno abbracciato ormai le tecnologie digitali, un tempo temute dai brand del lusso per paura di ridurre il loro prestigio ed esclusività, attraendo così ora i segmenti più giovani ed offrendo esperienze di acquisto senza soluzione di continuità sui diversi canali”.

Tra i dati riportati dal report il fatto che nello specifico la crescita dei marchi di lusso sia maggiore sui mercati asiatici dove questo tipo di consumi aumentano e le marche propongono campagne più targhettizzate per raggiungere i Millennial diventati così influenti. La domanda asiatica e (cinese soprattutto) è risultata rilevante nel 2018, in particolare al top dei clienti sono saltati i Millennial cinesi che spendono tutto lo stipendio in un mese. Un forte cambiamento di tendenza rispetto alle abitudini delle generazioni più adulte in un Paese noto per l’alto tasso di risparmio.