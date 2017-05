Gucci: presentato il primo film in realtà virtuale ispirato alla collezione Pre-Fall 2017

Grande debutto per il primo filmato in realtà virtuale di Gucci, intitolato “Soul Scene”. Presentato durante un evento organizzato in collaborazione con i-D magazine presso il Mildmay Club di Stoke Newington a Londra, il video è stato sottoposto alla visione degli ospiti dotati di speciali visori Samsung per la realtà aumentata.

Si chiama “Soul Scene” il primo filmato di Gucci che sfrutta la tecnologia della realtà virtuale. Come fosse al centro della pista da ballo presente nel video, lo spettatore gode di una prospettiva ipnotica del filmato ma anche una visuale interattiva a 360 gradi. Il video – del quale grandi protagonisti sono la musica e le danze scatenate – è ispirato alla collezione Pre-Fall 2017 disegnata dal Direttore Creativo di Gucci, Alessandro Michele.

I più curiosi potranno trovare il filmato in realtà virtuale di Gucci, primo in assoluto, sia sulla Gucci App sia sul sito ufficiale del brand se consultato da dispositivo mobile. Il video a 360º verrà altresì lanciato sistematicamente e promosso su Facebook in 17 Paesi.