Gucci offerte di lavoro 2018: ancora posizioni aperte, continuano le ricerche, ecco come candidarsi

Gucci è una casa di moda italiana attiva nei settori di alta moda e articoli di lusso che fa parte della Gucci Group, divisione della società francese Kering. È stata fondata da Guccio Gucci nel 1921 a Firenze. Nel 2006 Gucci ha fatturato 7,6 miliardi di euro nel mondo diventando la seconda casa di moda più venduta dopo Louis Vuitton. È tutt’oggi uno dei marchi di moda più famosi e rinomati a livello internazionale, con circa 300 negozi ufficiali aperti in tutto il mondo. Alessandro Michele è l’attuale direttore creativo. L’azienda di moda continua a tenere aperte le selezioni per l’assunzione di quattrocento persone entro la fine dell’anno. Il lavoro è al nuovo centro di produzione di via delle Nazioni Unite a Scandicci e nelle fabbriche del gruppo in Toscana.

Gucci offerte di lavoro 2018: posizioni aperte

Ma che profili sta cercando la casa di moda? Sono artigiani del settore pelletteria e personale dello staff nell’area industriale. Tutte figure molto specifiche, con requisiti curriculari dettagliati. Si va dall’addetto alla reparto preparazione all’operatore di produzione pelletteria. Dall’addetto all’assemblaggio pelletteria all’operatore del gruppo tecnologico. Trovate le posizioni aperte nel sito www.gucci.com, alla sezione ‘lavora con noi’.

Gucci offerte di lavoro 2018: requisiti

Alcuni esempi: la maison cerca Addetto/a Reparto Preparazione, stagisti operatori di produzione di pelletteria, addetti al colore costole pelletteria, stagisti del profilo Group Technology, addetti all’assemblaggio della pelletteria, stagisti avanzamento produzione calzature Balenciaga, stagisti nel profilo Production Capacity. Ma non ci sono tutte e quattrocento le posizioni annunciate. Quelle verranno pubblicate via via in base alle esigenze dell’azienda. Ciò non toglie che possiate candidarvi spontaneamente. Sempre passando dal sito ufficiale di Gucci.