Gucci offerte di lavoro 2018: posizioni aperte per lavorare nel mondo della moda (GUIDA COMPLETA)

Gucci fa parte della Gucci Group, divisione della holding francese Kering. L’azienda è nata a Firenze nel 1921, per opera dell’imprenditore italiano Guccio Gucci. Quest’ultimo è partito dall’apertura di un’azienda specializzata nella pelletteria e di un piccolo negozio di articoli da viaggio. Ha dato poi vita, in breve tempo, ad uno dei brand più conosciuti al mondo nel settore del fashion. E adesso arrivano importanti novità. A Scandicci, in provincia di Firenze, il marchio qualche mese fa aveva, infatti, aperto aperto un nuovo stabilimento, un centro all’avanguardia di artigianalità industriale e laboratorio di sperimentazione che richiedeva l’impiego di circa 800 dipendenti. Va detto che la griffe gà nel 2017 aveva già assunto 500 nuovi dipendenti. Ecco le ultimissime…

Gucci offerte di lavoro 2018: ecco le posizioni aperte

Posizioni aperte in Toscana, Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Sardegna, ma anche all’estero, con inserimenti attraverso asssunzioni immediate e percorsi di stage altamente formativi nelle aree Acquisti, Affari Generali / Istituzionali, Audit, Business Development & Strategy e Comunicazione. Oppure Creative & Design, Customer Relationship Management, Direzione Generale, E – Business / Digital e Facility Management. E ancora Finanza, Gestione Prodotto, IT, Legale, Manufacturing / Produzione Artigianale, Marketing, Merchandising / Acquisti, Operazioni / Supply Chain e Logistica.



Di seguito, un accenno dei profili ricercati per lavorare in Gucci