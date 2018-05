Gucci nuovo profumo donna 2018: Acqua di Fiori ‘in rosa’, tutto da guardare

Gucci nuovo profumo donna 2018: la nuova fragranza del marchio si fa guardare, oltre che 'sentire' con l'olfatto. Sinestesia allo stato puro. Il nuovo profumo di Gucci si guarda come le opere d'arte in un museo. La rappresentazione plastica della femminilità, l'Acqua di Fiori della Gucci Bloom Story da nebulizzare su tutte le parti del corpo, dai capelli in giù: delicatezza e charme, è la parola d'ordine di questa primavera-estate! L'Acqua di Fiori di Gucci racchiude in sé le fragranze primaverili di Texas, Sicilia, India; indossandola e chiudendo gli occhi significa fare il giro del mondo con la mente. Il nuovo profumo del brand è stato lanciato il 30 Aprile scorso sull'account Instagram di Gucci: è il progetto #AcquadiFiori, una campagna per i social media 'in rosa', tutta al femminile, ideata da Alessandro Michele e resa 'palpabile' da illustrazioni, poesie, visioni di 15 artiste donne provenienti da tutto il mondo. Un mix di storie intime, aromi, anime, la nuova fragranza della maison intreccia le caratteristiche che connotano da sempre i profumi Gucci. L'Acqua di Fiori è il profumo di chi si sente giovane (non solo di chi lo è), e celebra la femminilità in tutte le sue dimensioni. A life lesson in ‘How to Bloom’. Rome-based Emma Allegretti @allegrettiregretti illustrates relatable women. Her insecure character wants to be like everyone else so she concocts a #AcquaDiFiori potion. She transforms, only to realize her own self is unique and beautiful. Discover the fragrance through link in bio. #InBloom #AlessandroMichele Un post condiviso da Gucci (@gucci) in data: Apr 30, 2018 at 7:16 PDT

La rappresentazione grafica di questa nuova fragranza mescola sapientemente i volti delicati e (in)fiorati di Langley Fox Hemingway ai sogni stellari di Frances Cannon. La crisalide in divenire nelle pennellate di Phoebe Collings-James alle opere di Joy Miessi che in dipinti astratti rievoca i propri ricordi d'infanzia. "Il sogno è la parte più potente della vita: non si può vivere senza sognare. E un profumo serve anche a questo", dice l'ideatore Alessandro Michele che, con Acqua di Fiori, ha scritto il secondo capitolo di Gucci Bloom. Un sogno che sa di galbano verde e boccioli di ribes nero, poi gelsomino, tuberosa, muschio e legno di sandalo.