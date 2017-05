Gucci Bloom: debutta la prima fragranza firmata da Alessandro Michele e battezzata da Dakota Johnson

Gucci annuncia il debutto di Gucci Bloom, la prima fragranza firmata dal Direttore Creativo Alessandro Michele che gode anche di tre madrine d’eccezione che incarneranno lo spirito dell’essenza. I volti del nuovo profumo sono l’attrice Dakota Johnson, l’artista Petra Collins e l’attrice e modella Hari Nef, che saranno presenti all’esclusivo party organizzato questa sera a New York per il lancio di Gucci Bloom.

Un trio femminile che non si distingue esclusivamente per indiscutibile bellezza bensì per il carattere e moderno che incarna la volontà di celebrare le personalità femminili forti e indipendenti. Donne in carriera che non rinunciano alla femminilità. Il loro spirito emerge nel video e nelle immagini scattati da Glen Luchford, sotto la direzione creativa di Alessandro Michele.

Non a caso nella rosa delle testimonial figura anche un’artista che ha saputo affermarsi in un campo complesso come quello dell’arte moderna proponendo una personale cifra stilistica e riconoscibile del proprio lavoro.

(Credits: Courtesy of Getty Images)