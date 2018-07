Guardate queste foto e capirete perché LeBron James ha scelto i Lakers: è un investimento da stropicciarsi gli occhi (FOTO)

LeBron James, dopo l’avventura ai Cleveland Cavaliers, ha deciso di gettarsi in una nuova sfida dalle mille insidie: il prossimo anno vestirà la canotta giallo-viola dei Los Angeles Lakers. A darne l’annuncio un breve comunicato social dove si legge come: “Il quattro volte mvp, il tre volte Mvp delle Finals, il 14 volte All Star e il due volte medaglia d’oro olimpica si è accordato per un contratto quadriennale da 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers”. Ma Los Angeles è una meta individuata con uno scopo specifico da parte di LeBron. Il motivo? Presto detto… (Continua a leggere dopo la foto)

LeBron ha sempre detto che le sue priorità sarebbero state la famiglia e la possibilità di vincere un nuovo titolo. Per la sua famiglia, Los Angeles è la scelta più ovvia: i James posseggono due case a Brentwood, uno dei quartieri più in della città degli Angeli dove fanno spesso base durante l'estate. I figli LeBron Jr e Bryce già da giugno erano stati iscritti in una scuola del posto, buona parte dell'impero finanziario di King James (il suo successo fuori dal campo è pari se non superiore a quello fuori) ha sede nella città degli angeli, con Hollywood e le infinite possibilità che offre pronte ad accogliere la nuova stella in città. E a proposito della sua villa, guardate che bellezza…

LeBron James. Il giocatore, passato dai Cleveland Cavaliers ai Lakers, non ha esitato un attimo e ha acquistato una casa di lusso a Los Angeles per 23 milioni di dollari, circa 19,5 milioni di euro. La proprietà si trova nella splendida zona di Brentwood Estate, alla periferia di Los Angeles. Una casa la cui costruzione è terminata proprio quest'anno e che dispone di otto stanze da letto, undici bagni e un'ampia cucina.

La maggior parte delle stanze da letto sono suite dotate di una cabina armadio enorme. La villa ha inoltre un ascensore interno, un cinema, una cantina e una palestra. Per non parlare della spa con bagno turco, sauna e sala massaggi, oltre a una meravigliosa piscina e una zona per il barbecue.