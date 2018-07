“Guardate che dettaglio, incredibile” ecco cosa ha beccato Nadia Toffa, fan in visibilio

Un nuovo post su Instagram da parte di Nadia Toffa. Ormai non più attiva come una volta, Nadia ha rotto il silenzio sui social network postando una foto che lascia un po’ perplessi – per il significato e le frasi riportate – i suoi follower sempre preoccupati per la sua condizione di salute. “Il loto è un fiore magico. Va aiutato ad aprirsi e cresce dal fango e lo stelo si allunga tantissimo per uscire dalla melma. Un fiore nobile che erge la testa orgoglioso. Una magia, un incanto”. Sembra una piccola poesia, quasi una metafora: come quel fiore anche Nadia ha bisogno di rialzarsi e uscire dal pantano della malattia per ergersi in tutto il suo ritrovato splendore. Tutto è iniziato il 2 dicembre 2017, come lei stessa ha raccontato a Le Iene lo scorso 11febbraio. (Continua. Leggere dopo la foto)

Commossa, ma più forte di prima, la conduttrice e giornalista ha parlato di cosa le è accaduto negli ultimi mesi. La voglia di tornare al timone della trasmissione di Italia 1 era enorme. Il suo lavoro le mancava immensamente. Prima della diretta, però, Nadia Toffa sentiva di avere un peso sullo stomaco e non vedeva l’ora di dirlo a tutti, di parlarne apertamente. Con un pizzico di paura per la reazione dei fan e dei telespettatori, Nadia Toffa ha svelato: “Mi prendo due minuti per raccontarvi questi due mesi, sono molto emozionata. Ho avuto un cancro, mi sono curata. Sono stata operata. I medici mi hanno tolto il cento per cento del tumore. Ho fatto la chemio e la radio. Ora ve ne posso parlare”. (Continua a leggere dopo al foto)

Forte come non mai, con un coraggio da vendere, Nadia Toffa a Le Iene, ha poi aggiunto: “Non tratteci da malati, siamo dei guerrieri! Se mi incontrate per strada trattatemi come al solito: commentate l’ultimo servizio visto, criticatemi se volete, ma non trattatemi da malata!”. A Savino che le ha chiesto se il malore fosse collegato al cancro, la Iena ha risposto: “La fortuna è stata proprio che dopo lo svenimento ho fatto un accertamento, un check-up completo”. Le cure sono terminate lo scorso 6 febbraio. Nadia ha rassicurato tutti dicendo: “Ora sto benissimo. E rispetto a quello che mi è successo penso non ci sia assolutamente niente di cui vergognarsi, anzi. Ho solo perso qualche chilo, non mi vergogno neanche del fatto che sto indossando una parrucca, questi non sono i miei capelli. Non vi nascondo che ci sono stati momenti difficili. Quando vedi le prime ciocche di capelli che ti rimangono in mano è un momento molto forte”. (Continua a Leggere dopo le foto)

Nadia Toffa non deve cedere di un centimetro. E glielo fanno notare gli utenti di Instagram: “Fai come il fior di loto lotta sempre non arrenderti mai, guerriera” ha scritto qualcuno tra i tanti commenti di incoraggiamento che stanno riempendo la sua bacheca. E a chi le chiede novità sul suo stato di salute, Nadia svela: “Non c’è male, cavoli. Molto meglio, sempre meglio”.

Intanto ieri, durante la finale dei Mondiali 2018, la “Iena” ha condiviso uno scatto “casalingo”: Nadia è sul divano e inquadra la tv su cui scorrono le immagini del prepartita della finale dei Mondiali. Ma sullo schermo, si paventa un’immagine esilarante. I calciatori sono intenti in una “grattatina”. Nadia cinguetta ironica: «Ma guarda cosa ho beccato una bella grattatina #finale #franciacroazia #sintonizzata #chevincalamigliore Non so perché ma sono agitata». E i fan apprezzano l’immagine comica con una pioggia di like.