Green Fashion Week Roma 2017: le immagini delle sfilate nei luoghi più magici della Città Eterna [Foto]

Il 10 novembre 2017 si è conclusa la VI edizione di Green Fashion Week. Nella cornice di una splendida Roma autunnale – dal 6 al 9 novembre 2017 – si sono infatti susseguite sfilate, shooting, video shooting e workshop tra le antiche rovine romane e i più iconici monumenti della Città Eterna. In particolare, quest’edizione ha permesso che – per la prima volta in assoluto – si svolgessero sfilate di moda nella splendida cornice dei Fori Imperiali.

Ma non solo: durante la Green Fashion Week di Roma, l’Orchestra condotta dal maestro Luca Ragona e composta da giovani talenti internazionali che studiano musica nel nostro Paese ha emozionato il pubblico con le immortali note del preludio de “La traviata” di Verdi, “Intermezzo” da “Cavalleria rusticana” di Mascagni, Schubert e altri illustri nomi della storia della musica.

Vi lasciamo quindi ad alcune delle più belle immagini scattate a Roma durante la Green Fashion Week, evento dedicato alla moda sostenibile che si colloca tra le iniziative organizzate in vista dell’Agenda 2030. Nel documento – firmato da 193 Paesi membri delle Nazioni Unite – sono contenuti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals – SDGs) non solo riguardo al piano ambientale, ma anche quelli economico e sociale, promuovendo una crescita economica duratura, inclusiva, sostenibile e in piena e produttiva occupazione, al fine di garantire un lavoro decoroso per tutti.

In copertina: Photo by www.vittoriolafata.it