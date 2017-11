Green Fashion Week Roma 2017: al via la kermesse dedicata alla moda sostenibile

A quasi trent’anni da quei primi articoli dedicati alla moda sostenibile – apparsi prima sul New York Times e poi su Vogue – approda a Roma la Green Fashion Week. Si tratta di un’un’iniziativa internazionale che coniuga momenti di riflessione sugli ampi temi della sostenibilità a momenti di forte impatto comunicativo e di presentazione delle innovative collezioni al pubblico.

Dopo il successo della quinta edizione – tenutasi a Los Angeles e Las Vegas – la Green Fashion Week arriva quindi nella Città Eterna, al fine di rimarcare l’italianità dell’iniziativa nel panorama internazionale della moda. Dal 6 al 9 novembre, Roma ospiterà quindi la sesta edizione della manifestazione, organizzata da GD Major e dall’associazione no-profit FSA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e in collaborazione con l’iniziativa dalle Nazioni Unite – UNFCCC per la lotta contro

i cambiamenti climatici.

La Green Fashion Week che si terrà a Roma a novembre 2017 avrà come scopo principale quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sostenibilità ma anche di promuovere il percorso che l’industria della moda deve seguire per soddisfare gli obiettivi sottoscritti dai 193 Paesi membri dell’ONU con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Dal pomeriggio del 6 novembre, andranno quindi in scena – nei luoghi iconici e più suggestivi della Città Eterna – le sfilate dei marchi sostenibili di stilisti italiani e internazionali che intendono promuovere il concetto di sostenibilità attraverso le loro collezioni, realizzate con materiali e processi produttivi sostenibili sia da un punto di vista ambientale che sociale.