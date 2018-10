Grecia Colmenares, la diva delle telenovelas degli anni ’90, 56 anni il prossimo dicembre, sembra non invecchiare mai e a pensarlo è anche il suo giovanissimo fidanzato che a Domenica Live nei giorni scorsi ha ammesso di essere rimasto folgorato dalla bella attrice. Chando Erik Luna, biondo bello e giovane, è rimasto colpito un anno fa dalla bellezza della Colmenares. Il loro fidanzamento però è stato ufficializzato solo alcuni mesi fa, quando il pubblico ha scoperto che l’attrice ha perso la testa per il modello di 29 anni. I due, ospiti di Barbara D’Urso, hanno dato l’impressione di fare molto sul serio, addirittura tra i loro progetti di coppia ci sarebbe anche la convivenza in Italia. L’attrice venezuelana ha deciso rendere pubblica la love story solo dopo essere stata paparazzata con il fidanzato proprio nel nostro Paese, in occasione di un incontro con i fan.

La coppia ha rivelato che l’incontro fatale è avvenuto a Caracas, dove grazie a un amico in comune i loro cuori si sono incontrati. “Un colpo di fulmine”, ha sottolineato Chando. Peccato però che circolino delle foto dell’attrice che smentirebbero l’idillio ostentato in tv con il baby fidanzato. Sì perché da Napoli giungono scatti inediti che mostrerebbero un possibile tradimento dell’attrice sudamericana con un uomo più maturo. I due si prendono per mano e si scambiano un tenero bacio sulle labbra. Le foto dell’incontro partenopeo di Grecia con il misterioso uomo brizzolato sono state diffuse dal settimanale Spy, eccole:

La rivista Spy ha pizzicato nei giorni scorsi l’attrice venezuelana nel capoluogo campano, in compagnia di un uomo che sicuramente non è il giovane fidanzato. Passeggiate romantiche, shopping e anche una cena in un ristorante esclusivo. Mistero al momento sulla identità dell’accompagnatore della star delle telenovelas. Certamente più attempato del toyboy di Grecia Colmenares, sembra molto legato a lei. L’attrice avrebbe negato ogni voce di tradimento, sostenendo che si tratti semplicemente di un amico, però guardando le immagini il legame tra i due sembra non essere di sola amicizia …