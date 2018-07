GrandVision offerte di lavoro 2018, ecco le posizioni aperte per entrare nel mondo dell’ottica (GUIDA COMPLETA)

GrandVision è un Gruppo internazionale attivo nel settore dell’ottica. Le origini della società risalgono al 1891, con l’apertura del primo punto vendita Nissen in Finlandia. Oggi conta oltre 6mila negozi in 44 Paesi del mondo. È presente anche in Italia, con GrandVision Italy srl. Quest’ultima è proprietaria dei marchi Avanzi, Optissimo, GrandVision by Avanzi, GrandVision by Optissimo e Solaris, e vanta più di 400 store a livello nazionale. Grand Vision, retailer internazionale nel settore dell’ottica presente in 44 differenti Paesi con oltre 6.000 punti vendita nel mondo, specializzato nelle migliori soluzioni per il benessere visivo, ha avviato nuove selezioni rivolte a diplomati e laureati. In particolare, si cercano figure specializzate da inserire nelle numerose sedi dislocate su tutto il territorio nazionale. Roma, Verona, Imola, Varese, Bergamo, Brescia, Milano, sono solo alcune delle città italiane in cui il Gruppo offre possibilità di assunzione per Ottici abilitati, Addetti alla Vendita, Store Manager.

GrandVision offerte di lavoro 2018: ecco le posizioni aperte

GrandVisione sta portando avanti un piano di sviluppo sul territorio nazionale che porterà anche nuove aperture nel 2018. Si tratta di un progetto che creerà numerosi posti di lavoro. I nuovi assunti andranno ad aggiungersi alle oltre 300 risorse assunte lo scorso anno nell’ambito del programma di crescita. Di seguito, quindi, l’elenco delle figure cercate al momento:

STORE MANAGER – Roma, Piantedo (Sondrio), Verona, Brugnato (Spezia), Savignano Sul Rubicone (Forlì Cesena), Imola (Bologna), Stezzano (Begamo), Varese, Bergamo, Brescia, altre sedi sul territorio nazionale

OTTICI ABILITATI – Roma, Modica (Ragusa), Verona, Galliate (Novara), Milano, Brescia, Bolzano, province di Lodi e Piacenza, altre sedi in Veneto

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE – Bologna

GrandVision offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Insieme a queste opportunità concrete di inserimento rivolte a figure specializzate, numerose le offerte di stage destinate ai neolaureati e ai diplomati che vogliano dare una svolta alla loro carriera professionale. Sempre aperta, infine, la possibilità di inviare una candidatura spontanea, in vista delle prossime assunzioni.