Super colorati, dalla forma imponente, gli occhiali mascherina sono i protagonisti del look 2019. Di certo non passano inosservati e i fashion blogger subito sono pronti ad indossarli. Lo stile sportswear sembra aver preso il sopravvento in tutte le stagioni moda 2019, dai biker shorts ai capi fluo presentati sulle passerelle ,che si ispirano allo stile di sciatori e snowboarder. La collezione di Emporio Armani per La Milano Moda Uomo F/W 2019, ce ne dà un esempio. Abituati a vederli indossati negli anni ’90, tornano e fanno breccia nei nostri cuori e soprattutto nel nostro guardaroba.

Le griffe e gli occhiali a mascherina

Le griffe hanno portato in passerella modelli diversi dalle fantasie particolari e dai colori audaci. Miu Miu punta sulla forma, enormi, ma romantici, Stella McCartney si incentra su uno stile robotico e futuristico dai colori super vivaci, Givency con un’impronta elegante, propone cascate di strass. Zadig e Voltaire per non sbagliare, si butta sui trend di stagione con i colori fluo dal giallo al verde e per finire, Dior, con linee geometriche e i volumi esagerati, ma mantenendo quel tocco di eleganza puntando su colori neutri. La primavera/estate 2019 si riempie di fluo e di forme particolari in richiamo agli anni 90. Insomma la parola d’ordine è Ninety dalla testa ai piedi.

Chiara Ferragni sceglie gli occhiali a mascherina

Chiara Ferragni ama indossare gli occhiali da sole in ogni stagione. L’influencer più famosa d’Italia ha sfoggiato numerosi occhiali, nell’arco della sua carriera, ma anche lei sembra che quest’anno si sia lanciata sul modello mascherina. Chiara sponsorizza un noto marchio, Sunglass Hut, e inoltre ha da poco annunciato tramite un video dalle montagne di Agordo, una collaborazione con Essilor-Luxottica, Il colosso dell’occhialeria mondiale, che produce le licenze di Chanel e Prada, e controlla marchi come Ray Ban e Oakley. Chiara Ferragni adora uno stile, che metta insieme lo sportswear e l’ultrachic e gli occhiali a mascherina sembrano simboleggiare per l’influencer un accessorio indispensabile. Chissà se nei prossimi mesi vedremo nei suoi negozi, una collezione dedicata agli occhiali da sole. Sicuramente Chiara non potrà che scegliere la forma Ninety del momento, per essere sempre al passo con la moda.