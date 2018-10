GF Vip: Francesco Monte e Stefano Sala, nella notte i due sexy concorrenti della Casa più spiata d’Italia si sarebbero baciati. Dopo la diretta di ieri sera, 8 ottobre, sarebbe scattato un bacio tra i due adoni del reality targato Canale 5. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez pochi giorni fa era stato già baciato da un uomo, ovvero da parte di Ivan Cattaneo, anche lui concorrente del Grande Fratello Vip. Ieri notte l’episodio con Stefano Sala.

Stefano Sala bacia in bocca Francesco Monte

L’ex tronista di Uomini e Donne e il modello ex fidanzato di Dayane Mello nell’occhio del gossip, dunque, in queste ore: poche ore dopo la diretta della puntata del programma, Francesco si è appartato un po’ con Giulia Salemi. Dopo essersi scambiati qualche tenera effusione, ecco che arriva Stefano Sala. A quel punto il modello avrebbe dato un bacio in bocca a Monte, come per prendersi gioco di Giulia – palesemente invaghita di Monte – che ancora aspetta il primo bacio dall’ex della Rodriguez. “Uno a zero per me”, le avrebbe detto, a mo’ di sfottò, Sala. Francesco Monte inizialmente è rmasto spiazzato per il gesto improvviso del modello, ma poi subito dopo è scoppiato a ridere divertito ed ha esclamato: “Ormai dicono che sono gay“.

Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte

Di Monte si fa un gran parlare in queste ore anche per il crollo emotivo avuto durante un confessionale in cui non solo ha rivelato di non essere più innamorato di Cecilia Rodriguez (non ci crediamo poi tanto), ma è scoppiato a piangere ripensando alla madre, morta sette anni fa. Ospite di Casa Signorini, la sorella di Belén ha parlato di lui: “Non penso che Francesco sia ancora innamorato di me. È passato un anno ormai… È la situazione all’interno della casa che ti spinge a essere più vulnerabile. Non sai niente di quello che succede fuori dal Grande Fratello, sei solo e, inevitabilmente ti tornano in mente vecchi ricordi. Poi lui lì rivede gli stessi posti dove è nata la relazione tra me e Ignazio e questo rende la situazione più difficile”. Cecilia ha poi augurato all’ex di innamorarsi di nuovo e poter trovare anche lui l’anima gemella …