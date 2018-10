Grande Fratello Vip, lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, interviene sui social anche Belén Rodriguez. Ancora strascichi in rete sullo scontro in diretta avvenuto tra la conduttrice del reality e l’ex paparazzo entrato nella Casa, giovedì scorso, per un chiarimento con la ex fidanzata Silvia Provvedi, tra i concorrenti della edizione 2018. Corona per la rabbia di essere stato zittito dalla Blasi, che non lo ha lasciato replicare ordinando che il microfono gli venisse chiuso, dopo la trasmissione avrebbe addirittura distrutto il camerino di Mediaset messogli a disposizione. Sui social si sono nel frattempo create due fazioni a favore dell’uno e dell’altra.

In queste ore è arrivata anche la reazione di Belén Rodriguez, che di Corona è stata la fidanzata per quattro anni. La showgirl argentina ha seguito le reazioni dell’ex nelle Instagram Stories, e da lì sarebbe scoppiato il caso. Sui social Belén è stata attaccata dai fan, che avrebbero interpretato quel gesto come una chiara approvazione al comportamento assunto dall’ex. La sexy argentina a chi l’ha accusata ha risposto così: “Fabrizio è un mio amico… Tutto qui! Devono sempre montare casi sul niente!!! Besitos”.

“Poverina è dispiaciuta per quello che è successo a Fabrizio il suo amante”, così l’aveva provocata un utente su Instagram, a quel punto l’argentina ha dovuto chiarire la sua posizione. E diciamo che dalle poche parole usate da Belén si può evincere il suo intento di sdrammatizzare la vicenda e gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Tuttavia non è ben chiaro cosa intendesse quando ha scritto “Devono sempre montare casi sul niente!!!”: a chi si riferiva Belén? All’eccessiva reazione di Ilary Blasi nei confronti di Corona o alle critiche piovute suoi social contro il suo ex?