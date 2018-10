Un tabellone con una freccia girevole che si ferma sull’obbligo o la verità e con i nomi degli inquilini: la ruota gira e tutti, chi prima chi dopo, si sono cimentati nelle piccanti trasgressive penitenze … A gestire il gioco è Silvia Provvedi. Il primo a essere chiamato è Elia che deve baciare Jane. L’ex velino non se lo fa dire due volte bacia l’Alexander tra gli applausi di tutti i Vip. Poi è lo stesso Elia che deve far girare la ruota sul tabellone e il destino sceglie l’obbligo per Francesco di baciare Giulia Salemi! Monte non batte ciglio e tra gli applausi bacia la bella influencer che ha un palese debole per lui, e con cui ha un rapporto alquanto conflittuale, sebbene fatto di attrazione reciproca.