Grammy Awards 2018: i look delle celebrities presenti alla 60esima edizione

Si è svolta questa notte la cerimonia per la consegna dei Grammy 2018, 60esima edizione di quelli che vengono definiti come gli Oscar della musica. A fare incetta dei premi è stato Bruno Mars: il cantante ha infatti ottenuto tutti e sette i premi per cui era stato nominato. La serata, oltre che dalla buona musica, è stata segnata anche da momenti di commozione: sono state infatti molte le star che hanno portato alla ribalta il tema della violenza sulle donne.

Per tutti coloro che non hanno potuto assistere alla serata, abbiamo selezionato alcuni tra i migliori look visti durante i Grammy 2018…