Grammy Awards 2017 outfit: i vincitori di stile degli Oscar della musica [FOTO]

Una notte importante in America quella appena trascorsa: si è infatti svolta la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2017. Oltre agli ambiti premi però c’è stato anche un susseguirsi di abiti mozzafiato, per certi versi esagerati, ma in perfetto stile americano. Scopriamo insieme gli outfit più irriverenti, i vincitori di stile sul red carpet di questi Grammy Awards 2017.

Ad aprire le danze sul red carpet degli Grammy Awards 2017 sono state certamente Adele, che ha fatto incetta di premi, ma anche Lady Gaga, come di consueto la più irriverente. Adele ha proposto infatti un abito da sera verde a maniche lunghe mentre Lady Gaga, che durante la serata si è esibita con i Metallica, ha proposto un outfit rock con tanto di calze a rete bucate.

✨Bringing that Tom Ford light at #TheGrammys #chainedtotherhythm 2.12.17✨ Tap for credits B Una foto pubblicata da KATY PERRY (@katyperry) in data: 12 Feb 2017 alle ore 21:27 PST

Elegantissima e originale invece Katy Perry che in occasione dei Grammy Awards 2017 ha sfoggiato un abito Tom Ford: la parte superiore era un tripudio luccicante mentre la gonna aveva un animo “peloso”. Regina della serata americana degli Oscar della musica certamente Beyoncé che si è presentata, incinta, con un abito dorato ricco di trasparenze da vera regina egizia. Una sola parola: unica.

This breathtaking performance by @beyonce is just the beginning of the epic #GRAMMYs performances happening tonight. Keep watching on @cbstv! Una foto pubblicata da Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) in data: 12 Feb 2017 alle ore 18:27 PST

Outfit alternativo ai Grammy Awards 2017 anche per Rihanna che invece per la serata in musica ha proposto un’amplissima gonna in velluto nero su vari livelli, protagonista della figura della cantante. In abbinato infatti esclusivamente un top arancio.

@badgalriri looks unbelievable on the #GRAMMYs red carpet! ❤️ if you love her look! Una foto pubblicata da Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) in data: 12 Feb 2017 alle ore 17:34 PST

Eppure a portare l’eleganza italiana ai Grammy Awards 2017 ci ha pensato Laura Pausini, presente con una nomination. La cantante italiana ha infatti sfoggiato sul red carpet un abito della maison Valentino total black a maniche lunghe. Le spalle scoperte scoperte con l’unico dettaglio bianco di tutto l’abito. Anche se non ha portato a casa l’ambita statuetta, ha certamente vinto per quel che riguarda lo stile.

It was an honor! Thanks to the @recordingacademy #grammy #Grammys2017 #similares #laurapausini #Italy Thank you #pierpaolopiccioli @maisonvalentino Una foto pubblicata da Laura Pausini Official (@laurapausini) in data: 12 Feb 2017 alle ore 17:35 PST

Credit Foto copertina: @ladygaga / Instagram